From union city california tribal bear native american
Union City California Tribal Bear Native American Union City CA Native American Brown Grizzly Bear Throw Pillow, 16x16, Multicolor
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Californian pride. Native American Indian Formline Brown Grizzly Bear Tribal Totem Art Tee. Traditional Native American Haida Style for someone who loves animals, wildlife, nature, wild animals or animal in tribal designs in California Gift for residents of Union City, California, wilderness, nature, and bear animal lovers. Traditional Native American Formline Grizzly Bear Haida Style Totem Art. 100% spun-polyester fabric Double-sided print Filled with 100% polyester and sewn closed Individually cut and sewn by hand Spot clean/dry clean only