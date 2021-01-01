Remote Control Compatible with Insignia LCD LED TV NS42L260A13 NS46L240A13 NS42E440A13 NS24L120A13 NS39E340A13 NS32L121A13 NS22E340A13 NS42D240A13.

New NS-RC03A-13 Remote Control Compatible with Insignia TV NS-29L120A13 NS-19E310A13 NS-19E320A13 NS-22E340A13 NS-24E340A13 NS-24L240A13 NS-32D120A13 NS-32E320A13 NS-32E320A13A NS-32E321A13 NS-32E440A13 NS-32L120A13 NS-32L121A13 NS-32L240A13 NS-39D240A13 NS-39E340A13 NS-39E480A13 NS-39L240A13 NS-40L240A13 NS-40L240A13A NS-42D240A13 NS-42E440A13 NS-42E470A13 NS-42E480A13 NS-42L260A13 NS-46E340A13 NS-46E480A13 NS-46E480A13A NS-46E481A13 NS-46L240A13 NS-50L240A13 NS-55E480A13 NS-55E480A13A NS-55L260A13 NS-55L260A13A NS-65D260A13 No programming or paring needed. Just install brand new batteries to use it. Power Supply: 2X 1.5V AAA Batteries(Not Included). Fast delivery from warehouse.