From alaska native american indian eagle totem art
Alaska Native American Indian Eagle Totem Art Pacific NW SE Native American Indian Eagle Wasilla Alaska Throw Pillow, 18x18, Multicolor
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Alaskan pride. Coastal Pacific Northwest Design Native American Indian Tribal Art Flying Bald Eagle Totem in red, black and white. Perfect for birder, bird lover, zookeeper,or anyone who loves eagle. Native American Pacific NW Eagle Tribal Art Fishing raptor bird in the style of tribes in Wasilla, Alaska, Tribal Haida Native American Indian Bald Eagle Totem for birding, biologist, bird lover. 100% spun-polyester fabric Double-sided print Filled with 100% polyester and sewn closed Individually cut and sewn by hand Spot clean/dry clean only