From audio books inspired audiophile related audio book
Audio Books Inspired Audiophile Related Audio Book Lover Des Throw Pillow, 18x18, Multicolor
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For lovers of all things funny Audio Books, hilarious Audiophile, cute Audio Book Lover, Audio Books dad, Audio Books mom, Audio Books family, Audio Books humor, Audio Books joke, funny Listen to Audio Books, novelty Listen to Books 100% spun-polyester fabric Double-sided print Filled with 100% polyester and sewn closed Individually cut and sewn by hand Spot clean/dry clean only