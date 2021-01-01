From kodiak alaska native american tribal grizzly bear
Kodiak Alaska Native American Tribal Grizzly Bear Kodiak Alaska Native American Indian Brown Grizzly Bear Gift Throw Pillow, 18x18, Multicolor
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Alaskan pride. Native American Indian Formline Brown Grizzly Bear Tribal Totem Art Tee. Traditional Native American Haida Style for someone who loves animals, wildlife, nature, wild animals or animal in tribal designs in Kodiak, Alaska. Gift for residents of Kodiak, Alaska, wilderness, nature and bear animal lovers. Traditional Native American Formline Grizzly Bear Haida Style Totem Art 100% spun-polyester fabric Double-sided print Filled with 100% polyester and sewn closed Individually cut and sewn by hand Spot clean/dry clean only