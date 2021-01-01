From ketchikan alaska native american tribal bear
Ketchikan Alaska Native American Tribal Bear Ketchikan Alaska Native American Indian Brown Grizzly Bear Throw Pillow, 18x18, Multicolor
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Alaskan pride. Native American Indian Formline Brown Grizzly Bear Tribal Totem Art Tee. Traditional Native American Haida Style for someone who loves animals, wildlife, nature, wild animals or animal in tribal designs in Ketchikan, Alaska. Gift for residents of Ketchikan, Alaska, wilderness, nature and brown grizzly bear animal lovers. Traditional Native American Formline Grizzly Bear Haida Style Totem Art. 100% spun-polyester fabric Double-sided print Filled with 100% polyester and sewn closed Individually cut and sewn by hand Spot clean/dry clean only