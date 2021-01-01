90W 65W AC Charger Adapter for Asus K53E K52F K55A U56E K55N K60IJ K501 K501U K501UX X551 X550L X551C X555L X551M X551CA X551MA ADP-65JH BB.

Output: DC 19V 4.74A 90W (19V 3.42A 65W,19V 2.37A 45W, 19V 1.75A 33W Also Compatible) Input: AC 100-240V 1.8A 50-60Hz Connector Size:5.5*2.5mm Prongs:2 or 3-Prong Package:1x Ac adapter and 1x Ac power Cord/Cable; This Adapter works with Asus Asus X401 X401A X401U X501 X501A X502CA X550 X550C X550CA X550L X550LA X550LB X550LNV X550ZA X551 X551C X551CA X551M X551MA X551MAV X751MA Q301 Q301L Q301LA Q400 Q400A Q500A Q501 Q501LA Q502LA D550CA D550M D550MA D550MAV F502CA F551M F555LA K550CA K550LA K50I K50IJ K60IJ K52F K53E K53U K55 K55A K55N K60I A52F A53E A53U A53S A54C A55A A55VD U46E U47A U50A U52F U56E U57A S46CA S56C S56CA R510C X53E X54C X55A X55C X75A Compatible with Toshiba Satellite L305 L350 L300-07R L305-S5937 L350-170 PA3516E-1AC3 PA-1900-24 L305-S5919 P500-ST6822 PA- 1700-02 PA-1650-78 PA-1650-01 ADP-65JH ADP-65GD B ADP-65DB 100% New from Manufacturer, Compatibility With the OEM Charger/Adapter, CE/FCC or ROHS Certified for Security Assurances. 24 x 7 Email Support, 12 Month