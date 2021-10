Mattress Solution 680z-5/0-2SF Mattress and Foundations, Queen Size, Highlight Collection

π–πˆπ‹π‹ π†πˆπ•π„ π˜πŽπ” 𝐀 𝐁𝐄𝐓𝐓𝐄𝐑 ππˆπ†π‡π“'𝐒 𝐑𝐄𝐒𝐓- 357 innerspring verticoil and 13 ΒΎ SH Gauge unit and gauge border unit mattress reduces pressure points to help you fall asleep more quickly 𝐓𝐇𝐄 𝐏𝐄𝐑𝐠𝐄𝐂𝐓 𝐋𝐄𝐕𝐄𝐋 πŽπ π’π”πππŽπ‘π“- the right Top mattress with and 8 inch metal box Spring is orthopedic medium plush but still has some give for your comfort and reduces Back pain by supporting every inch of your spine. Medium plush mattress for luxurious feel π’π‡πˆπππ„πƒ π π”π‹π‹π˜ π€π’π’π„πŒππ‹π„πƒ 𝐀𝐍𝐃 π‘π„π€πƒπ˜ π“πŽ 𝐔𝐒𝐄- no assembly required, open the box and the mattress is ready to use πŽπ”π‘ πŒπ€π“π“π‘π„π’π’ 𝐇𝐀𝐒 𝐓𝐇𝐄 𝐁𝐄𝐒𝐓 ππ”π€π‹πˆπ“π˜- they're manufactured in Brooklyn, new York and made with premium materials. π€π•π€πˆπ‹π€ππ‹π„ 𝐈𝐍 𝐀𝐋𝐋 π’πˆπ™π„π’-twin size: 75” x 39” x 17”, twin Extra Long Size: 80” x 39” x 17”, full size: 75” x 54” x 17”, full extra long Size: 80” x 54” x 17”, Queen Size: 80” x 60” x 17”, king Size: 80” x 76” x 17”, California King: 84” x 72” x 17”